Российские силы освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
Наши бойцы продолжают делать успехи при выполнении задач спецоперации.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы (ВС) России продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских националистов. Согласно последним данным Минобороны, под контроль нашей армии были взяты села Пустынка и Сухие Ялы в ДНР.
Первый населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Отмечается, что в ходе боевых действий за последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 3600 боевиков.
Село Сухие Ялы же освободили подразделения группировки войск «Восток».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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