Российские силы освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 42 0

Наши бойцы продолжают делать успехи при выполнении задач спецоперации.

Российские силы освободили село Пустынка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских националистов. Согласно последним данным Минобороны, под контроль нашей армии были взяты села Пустынка и Сухие Ялы в ДНР.

Первый населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Отмечается, что в ходе боевых действий за последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 3600 боевиков.

Село Сухие Ялы же освободили подразделения группировки войск «Восток».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
6 дек
Огнеметчики помогли мотострелкам и уничтожили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 дек
Российская авиация под покровом ночи уничтожила боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 дек
Путин вручил премию «Волонтер года» жительнице Курской области
5 дек
Армия России уничтожила два танка Leopard ВСУ в зоне спецоперации
5 дек
Штурмовики Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 дек
Артиллеристы ударили из гаубицы «Гвоздика» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 дек
Российские танкисты ударили по еще одному опорнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 дек
Самолеты Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 дек
Фонд «Защитники Отечества» вручил премии семьям ветеранов СВО
3 дек
«Могут рассчитывать»: Матвиенко назвала российскую систему поддержки военных лучшей в мире
-6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
Головоломка в любви и карьере: прогноз Таро для Льва на 2025 год

Последние новости

13:40
«Кровоизлияние в глазные яблоки»: неизвестный вирус убил более 140 человек в Конго
13:26
Растоптавшего христианский крест блогера приговорили к семи годам колонии
13:17
В Москве опечатали два кафе «Моремания» из-за нарушения санитарных норм
13:12
Точка невозврата: Европа может погрузиться в ледниковый период в 2025 году
13:01
«Файл поврежден»: мошенники начали красть личные данные через Word
12:38
Российские силы освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

Сейчас читают

Интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Главное
Поцелованная Богом: как сложилась судьба единственной выжившей в авиакатастрофе в 1981 году
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год