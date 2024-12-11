Цель поражена: российские войска уничтожили украинский опорник под Курахово
Российские войска уничтожили украинский опорник под Курахово
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Место дислокации боевиков ВСУ обнаружили разведчики.
Российские войска на кураховском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ. Удар нанес расчет гаубицы М-46. Место дислокации украинских боевиков обнаружили разведчики. Координаты передали артиллеристам, которые и поразили цель.
А в Запорожской области артиллеристы группировки войск Днепр разнесли в щепки украинский блиндаж. Для выполнения боевой задачи была задействована гаубица Д-20. Фортификационное сооружение поразили с первого выстрела. В этом артиллеристам помогли расчеты беспилотников, передавшие координаты цели.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группировка ВСУ оказалась в окружении под Курахово.
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