Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео атаки российского вертолета Ми-28НМ
Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
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Российские летчики успешно выполнили поставленную задачу.
Экипаж армейской авиации Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Летчики совершили вылет в рамках выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск. Все цели были уничтожены. Экипаж выполнил разворот и противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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