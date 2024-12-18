Расчет РСЗО «Град» поддержал наступление наших военных. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео атаки РСЗО «Град»
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Артиллеристы прикрыли товарищей из штурмовых подразделений.
Расчет РСЗО «Град» поддерживая наступление подразделений группировки войск «Центр» и нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Артиллерийский удар обеспечил наступление штурмовых подразделений группировки, поразив основные огневые точки противника. Наведение и контроль целей проводился с помощью беспилотного летательного аппарата разведывательного подразделения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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