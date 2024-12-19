Песков о журналистах из недружественных стран на прямой линии Путина: «Доносим правду»

Задать вопрос российскому лидеру может любой представитель СМИ.

Россия использует все возможности, чтобы доносить объективную информацию миру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что РФ не будет уподобляться другим странам, которые запрещают деятельность неугодных им журналистов и целых СМИ.

«Главное, мы должны использовать все возможности доносить наш голос, правду нашу, правду нашего президента миру», — сказал Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов по поводу присутствия представителей СМИ из недружественных стран на «Итогах 2024 года с Владимиром Путиным».

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На ней присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

К 19 декабря набралось много разных вопросов. Они продолжат поступать до окончания трансляции. Поступают вопросы от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.