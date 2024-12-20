Российские десантники уничтожили пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео атаки российских десантников на пункт управления БПЛА ВСУ
Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши военные не позволили противнику улучшить работу дронов.
Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) российских десантников уничтожил ретранслятор пункта управления беспилотниками боевиков ВСУ на острове Первомайский в Днепровском лимане. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Операторы БПЛА зафиксировали как на вышке связи на острове Первомайский в Днепровском лимане оператор БПЛА устанавливает ретранслятор для увеличения зоны полета вражеских FPV-дронов и пункт управления БПЛА, откуда велись запуск и управление беспилотниками. Десантники приняли решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Был уничтожен ретранслятор и расчет БПЛА ВСУ, после чего российские военные сменили позицию, оставшись незамеченными врагом.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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