Российские десантники уничтожили пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши военные не позволили противнику улучшить работу дронов.

Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) российских десантников уничтожил ретранслятор пункта управления беспилотниками боевиков ВСУ на острове Первомайский в Днепровском лимане. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы БПЛА зафиксировали как на вышке связи на острове Первомайский в Днепровском лимане оператор БПЛА устанавливает ретранслятор для увеличения зоны полета вражеских FPV-дронов и пункт управления БПЛА, откуда велись запуск и управление беспилотниками. Десантники приняли решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Был уничтожен ретранслятор и расчет БПЛА ВСУ, после чего российские военные сменили позицию, оставшись незамеченными врагом.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.