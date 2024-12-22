Эффект Курска: российские военные перехватили инициативу и идут в наступление

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Российские военные подвели итоги года на коллегии

Фото, видео: © РИА Новости/

Тема:
Спецоперация

Боевикам ВСУ не удалось посеять панику после вторжения в Курскую область.

В целом 2024 год был успешен для российской армии. Военные тоже подвели итоги года на коллегии, под руководством верховного главнокомандующего.

Вот цифры: освобождено четыре с половиной тысячи квадратных километров территории, и две сотни населенных пунктов. Среди них такие крупные города, как Угледар, Авдеевка, Селидово, райцентры Красногоровка и Очеретино. ВСУ контролируют уже менее одного процента территории ЛНР и около 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Но самое главное — российские войска перехватили стратегическую инициативу и беспрерывно наступают, начиная с весны.

Приоритет номер один на будущий год, как поставил министр обороны, обеспечение победы в специальной военной операции.
Тем более, что промышленность нарастила производство техники и боеприпасов в разы. Если сравнивать с 2022 годом, то БМП и БТР — в три раза больше производим, танков — в семь раз, артиллерийских снарядов — в 22 раза, БПЛА — в 23 раза.

Развитие беспилотной техники еще в мирное время как нацпроект курировал нынешний военный министр Андрей Белоусов. Так что направление получит свое развитие и в армии. Во второй половине будущего года должен появиться новый род войск — войска беспилотных систем. Но это не только, и даже не столько для СВО. Это задел на будущее, так как одна из задач на ближайшее десятитилетие — быть готовыми к прямому конфликту с НАТО.

«Обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса», — сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Эти решения заключаются в следующем: в Европе в готовности около 400 тысяч американских солдат, из которых каждый четвертый — американец.

В этом году они провели более 40 учений и отработали переброску войск к нашим западным границам так, чтобы в течение десяти суток можно было перебазировать стотысячную группировку, за месяц — 300 тысяч солдат, а за полгода — 800 тысяч войск. Для их прикрытия в городе Висбаден, это Германия, создается новый позиционный район, куда должны завести, впервые с конца 1980-х, ракеты средней дальности, в том числе гиперзвуковые. Но их пока разрабатывают.

Вторжением в Курскую область ВСУ попытались посеять панику, вызвать страх и недовольство в российском обществе. Но эффект был обратным. В военкоматы увеличился поток добровольцев. Если в прошлом году контракт заключили 300 тысяч человек, то в этом году — уже 430 тысяч. И это эффект Курска.

Наши части там продолжают выдавливать врага, меняя направления ударов. Если на прошлой неделе отрезали пути снабжения, то на этой неделе поджали с флангов верхушку этого клина. В районе Новоивановки с одной стороны и Черкасского и Поречного — с другой.

Там работают разные подразделения — и морпехи, о которых уже упоминали, и десантники, однако, как выяснилось во время прямого эфира с президентом, разные подразделения получают разное довольствие, причем отличия в разы. Хотя воюют плечом к плечу.

Все из-за разного юридического статуса боев по ту и эту сторону границы, там СВО, тут КТО — контртеррористическая операция, Президент поручил привести все выплаты к единообразию. Сделать по справедливости.

«Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом. Обязательно, сомнений нет. Хочу, чтобы ребята меня услышали. Ребята, не беспокойтесь, и семьи ваши пускай не беспокоятся: все будет пересчитано, и все положенные выплаты, и боевые, все, что положено, все будет исполнено», — заверил президент России Владимир Путин.

Тема:
Спецоперация
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