Вертолет Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 26 0

Опубликовано видео работы вертолетов Ка-52м в Курской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники врага, доставке десанта, военных грузов.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Ударно-разведывательный «Аллигатор» способен выполнять задачи в любую погоду и в любое время суток.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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