«Сейчас застрелю»: жительница Курской области рассказала о зверских приказах ВСУ

В Курской области наши военные провели уникальную операцию по эвакуации жителей небольших сел и деревень, которые очень долго находились на территории, захваченной украинскими боевиками. В основном это пенсионеры — многие из них не успели, а другие просто не захотели покидать свои дома. Но вот сейчас они с ужасом вспоминают последние месяцы, проведенные в оккупации. С освобожденными поговорил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Суджанский район, Курская область. Украинских боевиков из этого села выдавили недавно. Изредка здесь еще раздаются взрывы. Дома без окон, с проломленными крышами. Всюду разруха, жители не выходят на улицу.

Люди не успели эвакуироваться, так и жили — несколько месяцев рядом с ВСУшниками, которые оккупировали населенный пункт.

В доме пять человек, все пенсионеры. Все натерпелись от боевиков. Говорят — выжили чудом. Их избивали, запугивали. А, отступая, ВСУ все сравнивали с землей, обстреливали артиллерией и дронами.

«Тут один молодой был, скотина, ему 20 лет. Мне кричал: „Я тебя сейчас застрелю!“, по окнам стреляли, потом кидали гранаты и сжигали дома», — рассказывает местная жительница.

Обстрелы тут продолжаются. Люди берут с собой только самое необходимое в надежде, что скоро вернутся в свои дома. Бойцам говорят «спасибо». Некоторым требуется срочная медицинская помощь. Одна бабушка в совсем плохом состоянии, неходячая.

Бойцы предупреждают — дорога в зоне досягаемости FPV-дронов, и машина может попасть под удар боевиков. Поэтому нужно быть начеку. В случае попадания — выпрыгивать на ходу.

Они как никто могут теперь рассказать о неонацистах, прервавших их мирную жизнь, и об их зверских приказах.

«Они, когда подвыпившие были, и сказали, что мы будем уходить, у нас приказ всех расстрелять мирных и сжечь село дотла», — вспоминает местная жительница.

Через полчаса все эвакуированные уже в безопасности. Долгожданная встреча с родственниками. И даже в такой ситуации одна из женщин не могла оставить внука без подарка перед Новым годом:

«Я тебе подарок, глянь, привезла, бабушка собирала, держи!»

Российские военнослужащие ежедневно эвакуируют мирных из обстреливаемых районов и только что освобожденных сел в Курской области. Кто-то из них теперь поедет к родственникам, кто-то — в пункт-временного содержания, а кто-то — в больницу после встречи с боевиками.