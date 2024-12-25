Опубликовано видео, как Су-34 ВКС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском
Фото, видео: www.globallookpress.com/ MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы продолжают вытеснять врага.
Экипаж истребителя- бомбардировщика Су-34 нанес удар по по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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