Глава Северной Осетии-Алании назвал падение обломков БПЛА причиной взрыва в ТЦ

Падение обломков сбитого дрона ВСУ стало причиной взрыва и пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом в Telegram-канале заявил глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло со ссылкой на Минобороны России.

«Взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28 (сходится с московским временем. — Прим. ред.)», — написал он.

Причем атака с применением дронов была осуществлена по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Соответствующую версию подтвердили предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. Согласно кадрам, снятым камерами наблюдения, взрыв произошел извне. Сейчас специалисты ищут фрагменты беспилотника.

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел утром 25 декабря. В результате погиб один человек и еще девять пострадали. При этом оперативные службы сообщали, что в момент взрыва в торговом центре не было посетителей. Пострадали сотрудники и прохожие.

Согласно кадрам с места, которые публикую очевидцы в сети, столб дыма поднимается над зданием. На верхних этажах здания распространяется огонь.

Глава республики Сергей Меняйло в соцсетях заявил, что все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают правоохранители и спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что оперативные службы назвали взрыв бытового газа причиной пожара в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе.