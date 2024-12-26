За донаты: в захваченном храме УПЦ в Черкассах провели платный концерт
Платный концерт провели в захваченном храме УПЦ в Черкассах
Фото, видео: 5-tv.ru
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Раскольники из ПЦУ разграбили всю церковную утварь и святыни.
В украинских Черкассах провели платный концерт в захваченном храме Украинской православной церкви (УПЦ).
Несколько месяцев назад Михаило-Архангельский кафедральный собор отобрали у прихожан раскольники из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). При этом они разграбили всю церковную утварь и святыни.
Теперь же в оккупированном храме они устраивают концерты за донаты. Именно так можно было попасть на очередное мероприятие. В собор зачем-то затащили украинские флаг и герб — будто бы празднуют они совсем не Христово Рождество.
Ранее украинцы осквернили другой захваченный православный храм в Киево-Печерской лавре. Они устроили кулинарное шоу с шеф-поваром и блогером Евгением Клопотенко. В трапезной он готовил блюда украинской кухни.
Ранее 5-tv.ru писал, что сторонники ПЦУ устроили кинотеатр в захваченном Преображенском соборе УПЦ в Чернигове, сняв все иконы.
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