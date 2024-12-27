Над Тульской областью сбиты беспилотники ВСУ

Миляев: украинские беспилотники уничтожены над Тульской областью
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
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В ночь на 27 декабря на территории региона была объявлена опасность угрозы воздушных атак.
Рано утром 27 декабря в небе над Тульской областью сбили беспилотники ВСУ. Об этом написал губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Глава региона не уточнил, сколько именно вражеских дронов было сбито. По предварительным данным, пострадавших и раненых в результате атаки нет.
«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Ситуация находится под контролем», — говорится в публикации.
На этой неделе дроны ВСУ атаковали несколько российских областей. В общей сложности силами отечественных военных было уничтожено 60 украинских БПЛА. Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Белгородской и Воронежской областями.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов над регионами РФ.
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