Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов над регионами РФ

Киевский режим продолжает атаковать беспилотниками территории России.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 26 декабря пресекли попытки армии Украины атаковать регионы РФ с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
В частности, три украинских дрона были сбиты над Волгоградской областью, по одному — над Воронежской и Белгородской.
Прошлой ночью силы ПВО сбили почти 60 украинских дронов над территорией РФ. Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Белгородской и Воронежской областями.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло назвал падение обломков БПЛА причиной взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. По его словам, атака с применением беспилотников была осуществлена по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа.
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