Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 26 декабря пресекли попытки армии Украины атаковать регионы РФ с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

В частности, три украинских дрона были сбиты над Волгоградской областью, по одному — над Воронежской и Белгородской.

Прошлой ночью силы ПВО сбили почти 60 украинских дронов над территорией РФ. Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Белгородской и Воронежской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло назвал падение обломков БПЛА причиной взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. По его словам, атака с применением беспилотников была осуществлена по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа.