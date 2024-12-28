«Много раз обжигались»: Ольга Бузова ответила на слухи о романе с Майами

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 27 0

Ольга Бузова испытывает чувства к Олегу Майами как к творческой личности

Бузова ответила на слухи о романе с Майами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

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Тема:
Ольга Бузова

Певица заявила, что в 2025 год войдет свободной девушкой.

Певица Ольга Бузова испытывает теплые чувства к коллеге Олегу Майами. Об этом она рассказала в шоу на федеральном канале.

Многие пользователи Сети считают, что звезды находятся в отношениях, ведь то, как они относятся друг к другу, говорит об этом. Артистка не стала отрицать и заявила о любви к Майами — как к чудесному артисту.

Она отметила, что очень им гордится, с самого начала их дружбы.

«Мы прошли похожий путь. Я и Олег — такие личности, которые много раз обжигались, много раз пытались по-разному начинать свой творческий путь», — разоткровенничалась певица.

Тем самым Бузова дала понять — у нее есть чувства к Майами только как к творческой личности. Также артистка отметила, что в новый 2025 год она входит свободной девушкой — вся ее любовь полностью в профессии.

«Нет того человека, с которым бы я могла разделить то самое мгновение, когда часы двенадцать бьют. И нет человека, ради которого я могла какие-то дела, перелеты отменить или перенести», — резюмировала она.

Поклонники задаются вопросом: а как же тот мужчина, с которым Бузова летала на отдых в Африку? Но певица предпочла промолчать. Откроется ли когда-нибудь тайна этого романа — неясно.

Правда, поклонники уже выдвигают свои предположения — кто-то уверен, что это очередной пиар, чтобы о Бузовой вспомнили, а другие, напротив, думают, что это неудавшиеся отношения, которые снова разбили сердце романтичной Ольги.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова села на жесткую диету в ответ на слухи о беременности. Оказалось, что первые результаты уже есть, и Ольга избавилась от двух килограммов.

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