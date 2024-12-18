Белки и вода: Ольга Бузова села на жесткую диету в ответ на слухи о беременности

Однако организм знаменитости то и дело «просит» добавить в рацион чего-нибудь вредного.

Телеведущая и певица Ольга Бузова села на диету после появления слухов о ее беременности. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Так, на съемки новогоднего шоу знаменитость надела облегающее тело платье. Однако образ оказался неудачным, как заметили хейтеры Бузовой. Дело в том, что наряд подчеркнул недостатки фигуры артистки. Благодаря платью и появились слухи о ее беременности ведь небольшой животик было видно невооруженным глазом.

Оказалось, что поздравлять Бузову рано. Под сердцем она никого не носит, просто немного поправилась. После этого инцидента знаменитость села на строгую диету.

«Я напоминаю, что я села на жесткую диету. Неделя белка, много-много воды, а потом буду смотреть по весам — и либо продолжать, либо подключать уже другие продукты», — поделилась информацией телеведущая.

Оказалось, что первые результаты уже есть, и Ольга избавилась от двух килограммов. Правда, борьба с лишним весом дается ей нелегко. Бузовой не нравится, что во время похудения организм «требует» чего-то вредного.

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