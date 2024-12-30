Войска Тайваня зафиксировали приближение к острову самолетов и кораблей Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировала приближение к острову более 20 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китай (НОАК). Большая часть воздушных судов вошла в зону противовоздушной обороны (ПВО) острова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Тайваня в соцсети X.

«23 самолета НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до шести утра (01:00 по московскому времени. — Прим. ред.) сегодня. 16 самолетов пересекли срединную линию и вошли в северную, юго-западную и восточную зону ПВО Тайваня», — указывается в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что следят за ситуацией и уже отреагировали на нее «соответствующе».

Официальные отношения между правительством Китайской Народной Республики и его островной провинцией прервались в 1949 году. В тот год силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, проигравшие гражданскую войну с Коммунистической партией Китая, перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились только в конце 1980-х годов.

После того как в августе 2022 года на Тайвань с визитом прибыла бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, отношения между Китаем и Тайванем обострились.

Китай считает Тайвань своей территорией и рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости Тайваня.

Ранее, писал 5-tv.ru, китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что оружие США на Филиппинах может угрожать безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Американский комплекс Typho находится на острове Лусон из-за учений, однако останется там и после них на неопределенный срок. Лусон располагается всего в 400 километрах от Тайваня.