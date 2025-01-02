Экипаж танка Т-80БВ нанес удар по укрепленным позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликованы кадры кадры боевой работы экипажа танка Т-80БВ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Также уничтожена огневая точка с живой силой противника в окрестностях Часова Яра.
Экипаж танка Т-80БВ Южной группировки войск в ходе специальной военной операции (СВО) выполняет задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Танкисты 3-го армейского корпуса, поддерживая наступление штурмовых подразделений, поразили укрытый в лесополосе танк ВСУ, а также уничтожили долговременную огневую точку с живой силой противника в окрестностях Часова Яра.
При выполнении огневых задач танкисты тесно взаимодействуют с разведывательными подразделениями, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществляют разведку целей, наведение на них боевых машин и корректировку огня по позициям ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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