Также уничтожена огневая точка с живой силой противника в окрестностях Часова Яра.

Экипаж танка Т-80БВ Южной группировки войск в ходе специальной военной операции (СВО) выполняет задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Танкисты 3-го армейского корпуса, поддерживая наступление штурмовых подразделений, поразили укрытый в лесополосе танк ВСУ, а также уничтожили долговременную огневую точку с живой силой противника в окрестностях Часова Яра.

При выполнении огневых задач танкисты тесно взаимодействуют с разведывательными подразделениями, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществляют разведку целей, наведение на них боевых машин и корректировку огня по позициям ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.