Российские снайперы уничтожают живую силу противника. Лучшее видео из зоны СВО

Российские снайперы уничтожают живую силу противника
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Военнослужащие работают парами, прикрывая друг друга.
Снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» в режиме «свободной охоты» скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая боевую работу российских штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Военнослужащие работают парами, прикрывая друг друга. Снайперам помогают современные прицелы, которые позволяют повысить эффективность стрельбы в несколько раз за счет большего увеличения, измерения дальности до цели и точного дальномера.
В боевой работе военнослужащие снайперских подразделений используют различные снайперские винтовки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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