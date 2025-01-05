Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО

|
Евгения Романова
Евгения Романова 72 0

Войска РФ продолжают наносить поражение живой силе и военной технике противника.

Истребители РФ сбили самолет МиГ-29 армии Украины в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Денис Малиновский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Истребители армии России уничтожили МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Вместе с тем бойцы подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Понятовка, Никольское и Антоновка Херсонской области. В результате противник потерял до 80 боевиков, бронетранспортер М113, восемь авто, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20.

Также ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, скоплениям боевиков и техники в 137-ми районах. Для этих целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия армии РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинских БПЛА над российскими регионами. Вражеские беспилотники были сбиты над Ростовской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Орловской областями.

Тема:
Спецоперация
5 янв
Массированная атака БПЛА отражена за ночь в Ростовской области
5 янв
«Выполнял свою работу»: журналист Либерман о последнем дне жизни Александра Мартемьянова
5 янв
«Мы не просто уважали Сашу, мы его ценили»: военкор Денис Кулага о погибшем Мартемьянове
4 янв
Российский FPV-дрон нанес удар по бронемашине ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 янв
Гаубица «Мста-С» уничтожила пулеметные точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 янв
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрывы бомбы в ЛНР подростков
3 янв
Российские снайперы уничтожают живую силу противника. Лучшее видео из зоны СВО
3 янв
Российские военные инженеры уничтожают взрывоопасные предметы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 янв
«Немедленное прекращение огня»: в Турции рассчитывают на прекращение конфликта на Украине
2 янв
Экипаж танка Т-80БВ нанес удар по укрепленным позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.68
1.15 106.10
0.15
Поймать Змею за хвост: каким знакам несказанно повезет в 2025 году

Последние новости

13:31
До уровня 2014 года: назван срок восстановления лесов в ЛНР после боевых действий
13:15
«Военное преступление»: Пушилин о гибели корреспондента «Известий» в ДНР
12:58
Вспышка метапневмовируса: в Китае увеличивается заболеваемость среди детей
12:34
Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО
12:17
«Человек Божий»: каким был погибший при атаке ВСУ военкор «Известий» Мартемьянов
11:53
«Ну мой»: Бузова похвасталась ухаживаниями от таинственного избранника

Сейчас читают

«Выполнял свою работу»: журналист Либерман о последнем дне жизни Александра Мартемьянова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год