Войска РФ продолжают наносить поражение живой силе и военной технике противника.
Фото: © РИА Новости/Денис Малиновский
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Истребители армии России уничтожили МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Вместе с тем бойцы подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Понятовка, Никольское и Антоновка Херсонской области. В результате противник потерял до 80 боевиков, бронетранспортер М113, восемь авто, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20.
Также ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, скоплениям боевиков и техники в 137-ми районах. Для этих целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия армии РФ.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинских БПЛА над российскими регионами. Вражеские беспилотники были сбиты над Ростовской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Орловской областями.
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