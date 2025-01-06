МАГАТЭ зафиксировала взрывы рядом с ЗАЭС
Ранее украинский дрон атаковал тренажерный центр станции.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были зафиксированы Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В тексте сообщения организации отмечается, что инциденты связаны с совершенной ранее атакой дрона ВСУ на тренажерный центр комплекса.
«Сотрудники МАГАТЭ сегодня сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской АЭС, что совпало с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции», — значится в заявлении агентства.
Информации о каких-либо повреждениях на данный момент нет.
ВСУ неоднократно пытались атаковать ЗАЭС. В ходе одной из атак беспилотники попали в градирни — устройства для охлаждения воды. В результате произошло возгорание, в том числе внутренних конструкций. Как заявили в «Росатоме», удар боевиков — это акт ядерного терроризма.
Накануне стало известно, что украинский беспилотник атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом ранее писал 5-tv.ru. В результате атаки никто не пострадал, также удалось избежать разрушений. Как заявили представители ЗАЭС, атаки ВСУ являются прямым нарушением «семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС», которые были установлены Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.
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