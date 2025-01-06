Тайвань зафиксировал приближение кораблей и самолетов КНР
Министерство обороны региона заявило о том, что следит за ситуацией.
Фото: www.globallookpress.com/Zha Chunming
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Тайвань зафиксировал приближение к острову кораблей и самолетов, принадлежащих ВС КНР. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Тайваня на своей странице в социальных сетях.
По информации ведомства, было обнаружено семь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и одно судно. Кроме того, в воздухе засекли семь самолетов НОАК. Это произошло около 06:00 по-местному времени (01:00 по мск).
«Шесть самолетов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом», — говорится в сообщении министерства.
Тайвань считается частично признанным государством Восточной Азии. КНР относит остров к числу своих провинций. Официальные взаимодействия между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году. Тогда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши проиграли гражданскую войну Коммунистической партии, после чего перебрались на остров. В 1980-х годах контакты между материковой частью страны и Тайванем возобновились. Однако после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году отношения с КНР вновь обострились.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову более 20 самолетов и шести кораблей Китая.
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