Тайвань зафиксировал приближение кораблей и самолетов КНР

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

Министерство обороны региона заявило о том, что следит за ситуацией.

Тайвань зафиксировал приближение к острову кораблей и самолетов КНР

Фото: www.globallookpress.com/Zha Chunming

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Тайвань

Тайвань зафиксировал приближение к острову кораблей и самолетов, принадлежащих ВС КНР. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Тайваня на своей странице в социальных сетях.

По информации ведомства, было обнаружено семь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и одно судно. Кроме того, в воздухе засекли семь самолетов НОАК. Это произошло около 06:00 по-местному времени (01:00 по мск).

«Шесть самолетов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом», — говорится в сообщении министерства.

Тайвань считается частично признанным государством Восточной Азии. КНР относит остров к числу своих провинций. Официальные взаимодействия между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году. Тогда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши проиграли гражданскую войну Коммунистической партии, после чего перебрались на остров. В 1980-х годах контакты между материковой частью страны и Тайванем возобновились. Однако после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году отношения с КНР вновь обострились.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову более 20 самолетов и шести кораблей Китая.

Тема:
Тайвань
30 дек
Войска Тайваня зафиксировали приближение к острову самолетов и кораблей Китая
4 нояб
Тайвань прекратил поставки 77 видов станков в Россию
8 сент
ФРГ собирается направить свои корабли через Тайваньский пролив
3 авг
В финале по женскому боксу на ОИ будут сражаться мужчины — как такое возможно?
29 мая
«Бомбил бы»: стало известно о планах Трампа на Россию и Китай
29 мая
«Далеко идущие последствия»: чем грозит конфликт Китая и США вокруг Тайваня
27 мая
«Маневры языком»: кого выберут США между Тайванем и Украиной
23 мая
Китай начал двухдневные военные учения вокруг острова Тайвань
15 мая
Прятала 50 лет: на Тайване полиция обнаружила труп мужчины в доме его дочери
19 апр
«Правила дебатов»: в США приняли решение о помощи Украине и Израилю
-5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
101.68
1.15 106.10
0.15
Новый год осыпает подарками: гороскоп финансов на январь 2025

Последние новости

9:19
Тайвань зафиксировал приближение кораблей и самолетов КНР
8:55
«Я был на самом дне»: дважды разведенный из-за измен Барац пошел к психологу
8:38
Алана Мамаева не пожалела Блиновскую, встретившую Новый год в СИЗО
8:26
Новый год осыпает подарками: гороскоп финансов на январь 2025
8:20
Джастин Трюдо объявит о своей отставке с поста лидера правящей партии
8:03
Гражданский автомобиль уничтожен в Горловке после атаки дрона ВСУ

Сейчас читают

Военкора «Известий» Мартемьянова предложено похоронить на Аллее Героев в Донецке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год