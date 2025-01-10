«Мне все равно, кем он работает»: мать Бузовой о новом избраннике дочери

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

Мать Бузовой не интересуется должностю нового избранника дочери

Мама Бузовой про нового ухажера дочери

Фото: Instagram*/buzova86

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Тема:
Ольга Бузова

Женщина пока не успела познакомиться с возлюбленным Ольги.

Мать Ольги Бузовой Ирина Александровна не знакома с новым избранником своей дочери. Женщина призналась в беседе с КП, что ей все равно, какую он занимает должность, главное — его отношение к Ольге.

«Не даром говорят, что не место красит человека, а человек место. Мне важно отношение человека к Оле, а не то, какая у него должность. Ей выбирать. А кем он работает, мне все равно», — рассказала она.

Мама телеведущей очень ждет знакомства с ее возлюбленным.

«Она всегда знакомит, если у нее серьезные намерения. Не у него, а именно у нее», — подчеркнула Ирина Александровна.

Ольге Бузовой приписывают отношения с судебным приставом Романом Литаровым. Еще летом 2024 года телеведущая заявила, что встретила «своего льва», а потому очень счастлива. Снимки с загадочным кавалером постоянно появлялись в блоге Бузовой, однако личность избранника она раскрывать не хотела.

Однажды вечером Бузова ужинала в ресторане «Альпинист» в компании своих давних приятелей Буниных. Павел Бунин владеет банным комплексом в горах, куда часто заезжают звезды российского шоу-бизнеса. Он выложил фото совместного ужина, на которых был замечен мужчина, одетый точно также, как загадочный кавалер в блоге Ольги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ольга Бузова наслаждается новогодними каникулами в компании таинственного «льва».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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