Восемь китайских самолетов и шесть кораблей приблизились к Тайваню
Министерство обороны островного государства обеспокоено инцидентом.
Фото: www.globallookpress.com/© Zha Chunming
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Минобороны Тайваня за минувшие сутки зафиксировало в пределах воздушного и водного пространства островного государства восемь самолетов и шесть кораблей Китая. Об этом пресс-служба ведомства заявила в соцсетях.
«Восемь самолетов и шесть судов НОАК (Народно-освободительной армии Китая. — Прим. ред.), действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены сегодня. Семь самолетов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную зону противовоздушной обороны Тайваня», — пояснили в Минобороны Тайваня.
Китай и Тайвань
Тайвань считается частично признанным государством Восточной Азии. КНР относит остров к числу своих провинций. Официальные взаимодействия между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году. Тогда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши проиграли гражданскую войну Коммунистической партии, после чего перебрались на остров. В 1980-х годах контакты между материковой частью страны и Тайванем возобновились. Однако после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году отношения с КНР вновь обострились.
Ранее 5-tv.ru писал, чем грозит конфликт Китая и США вокруг Тайваня.
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