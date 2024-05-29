«Далеко идущие последствия»: чем грозит конфликт Китая и США вокруг Тайваня

Политолог Дудаков: стычка США и Китая за Тайвань грозит серьезными последствиями
Фото: www.globallookpress.com / Guenter Fischer
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Ждать ли перехода конфликта в горячую фазу?
Последнее время ситуация вокруг Тайваня все больше и больше накаляется. Китай и Америка имеют совершенно противоположные интересы, относительно острова, и обе сверхдержавы неоднократно заявляли о готовности к эскалации холодного конфликта. Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с сайтом Lenta.ru пришел к выводам, что нам уже совсем скоро может грозить прямое столкновение США и Китая.
После визита на Тайвань в 2022 году американского спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, который чуть не закончился международным скандалом, американцы немного сбавили обороты и пока что боятся повышать ставки.
Недавно на остров прибыла делегация из Конгресса США, однако визит был скорее чистой формальностью в связи с инаугурацией нового президента Тайваня Уильяма Лая. При этом, в это же время вокруг Тайваня проводят свои морские учения Китайские корабли, а неподалеку от них, в Южно-Китайском море, совместно с филиппинцами к конфликту готовятся и американцы.
«Понятно, что Китай не будет завтра заходить на Тайвань, только потому что туда приехали американские конгрессмены, но это показывает позицию американского истеблишмента, при чем в обеих партиях. И у республиканцев, и у демократов общий консенсус по поводу того, что Америка готова втягиваться в противостояние за Тайвань. Это кончено может грозить действительно далеко идущими последствиями, горячим конфликтом и даже возможностью прямого столкновения флотов Китая и США, если дело до этого дойдет», — считает эксперт.
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