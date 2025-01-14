Проплакала весь концерт: Ольга Бузова рассказала об исполнении мечты

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 33 0

Певица Ольга Бузова плакала на концерте группы Coldplay: Моя мечта сбылась

Фото, видео: Telegram/Бузова /byzovahouse; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Блог знаменитости наполнился эмоциональными видео, на которых она кричит, прыгает и машет руками. И немножко поет.

Поющая телеведущая Ольга Бузова насчитала аж три приступа рыданий за один вечер, проведенный в Дубае на стадионе Zayed Sports City. По словам артистки, исполнилась ее давняя мечта — она побывала на концерте любимой группы Coldplay. В своем Telegram-канале и в социальных сетях звезда «Дома-2» опубликовала серию видеороликов, на которых запечатлены ее слезы радости.

«Поймут немногие. Плакала сегодня точно раза три на концерте… Моя мечта сбылась! Сегодня я побывала на концерте любимой группы Coldplay. Я невероятно счастлива» — сообщила Бузова.

Артистка прониклась атмосферой стадионного шоу. Она пела и танцевала вместе с сотнями зрителей, таких же преданных поклонников Coldplay. А во время вечерней рефлексии уже снова рассуждала о великой силе искусства и, конечно, своей причастности к этой силе. Ну и озвучила очередную прописную истину о музыке, которая объединяет и вдохновляет людей.

«Я вышла такая заряженная, что мне кажется, если ко мне сейчас подсоединить провода, то я смогу обеспечить энергией небольшой город», — заключила Ольга.

Сегодня Бузова не может уснуть после грандиозного шоу, а ее собственные фанаты тем временем гадают, есть ли у нее другие источники радости кроме искусства. Таинственный кавалер, например, на появление которого то и дело намекает. Ранее 5-tv.ru выяснял, с кем исполнительница встречала Новый год.

Тема:
Ольга Бузова
10 янв
«Мне все равно, кем он работает»: мать Бузовой о новом избраннике дочери
8 янв
Ольга Бузова наслаждается новогодними каникулами в компании таинственного «льва»
5 янв
«Ну мой»: Бузова похвасталась ухаживаниями от таинственного избранника
1 янв
«Лучше, чем тот!» — Пылаева пожелала мгновенного исполнения желаний в Новом году
28 дек
«Много раз обжигались»: Ольга Бузова ответила на слухи о романе с Майами
25 дек
«Прекрасное время для женщины»: Ольга Бузова готовится к беременности
18 дек
Белки и вода: Ольга Бузова села на жесткую диету в ответ на слухи о беременности
18 дек
Возраст не помеха: кто из знаменитостей решился завести ребенка после 40 лет
15 дек
«Просто куколка»: Бузова оценила внешность Погребняк после операций у Хайдарова
11 дек
«Давайте будем честными»: Бородина раскритиковала песни Бузовой
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.71
0.80 104.86
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:36
Злая Волчья Луна: чем опасно полнолуние в созвездии Рака 14 января 2025 года
0:16
«Идея фикс Зеленского»: зачем ВСУ атаковали станцию «Турецкого потока»
0:00
Проплакала весь концерт: Ольга Бузова рассказала об исполнении мечты
23:40
«Приводит к микроповреждениям»: какие крема нельзя наносить на кожу зимой
23:23
«Закладывается в семье»: ожирение часто связано с рядом психологических проблем
23:05
Сугробы растают, но поднимется уровень Невы: как изменится погода в Петербурге

Сейчас читают

Игорь Левитас: «Если в кране нет воды», или Кто виноват в пожарах в Калифорнии?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год