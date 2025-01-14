Проплакала весь концерт: Ольга Бузова рассказала об исполнении мечты
Певица Ольга Бузова плакала на концерте группы Coldplay: Моя мечта сбылась
Фото, видео: Telegram/Бузова /byzovahouse; 5-tv.ru
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Блог знаменитости наполнился эмоциональными видео, на которых она кричит, прыгает и машет руками. И немножко поет.
Поющая телеведущая Ольга Бузова насчитала аж три приступа рыданий за один вечер, проведенный в Дубае на стадионе Zayed Sports City. По словам артистки, исполнилась ее давняя мечта — она побывала на концерте любимой группы Coldplay. В своем Telegram-канале и в социальных сетях звезда «Дома-2» опубликовала серию видеороликов, на которых запечатлены ее слезы радости.
«Поймут немногие. Плакала сегодня точно раза три на концерте… Моя мечта сбылась! Сегодня я побывала на концерте любимой группы Coldplay. Я невероятно счастлива» — сообщила Бузова.
Артистка прониклась атмосферой стадионного шоу. Она пела и танцевала вместе с сотнями зрителей, таких же преданных поклонников Coldplay. А во время вечерней рефлексии уже снова рассуждала о великой силе искусства и, конечно, своей причастности к этой силе. Ну и озвучила очередную прописную истину о музыке, которая объединяет и вдохновляет людей.
«Я вышла такая заряженная, что мне кажется, если ко мне сейчас подсоединить провода, то я смогу обеспечить энергией небольшой город», — заключила Ольга.
Сегодня Бузова не может уснуть после грандиозного шоу, а ее собственные фанаты тем временем гадают, есть ли у нее другие источники радости кроме искусства. Таинственный кавалер, например, на появление которого то и дело намекает. Ранее 5-tv.ru выяснял, с кем исполнительница встречала Новый год.
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