Проплакала весь концерт: Ольга Бузова рассказала об исполнении мечты

Блог знаменитости наполнился эмоциональными видео, на которых она кричит, прыгает и машет руками. И немножко поет.

Поющая телеведущая Ольга Бузова насчитала аж три приступа рыданий за один вечер, проведенный в Дубае на стадионе Zayed Sports City. По словам артистки, исполнилась ее давняя мечта — она побывала на концерте любимой группы Coldplay. В своем Telegram-канале и в социальных сетях звезда «Дома-2» опубликовала серию видеороликов, на которых запечатлены ее слезы радости.

«Поймут немногие. Плакала сегодня точно раза три на концерте… Моя мечта сбылась! Сегодня я побывала на концерте любимой группы Coldplay. Я невероятно счастлива» — сообщила Бузова.

Артистка прониклась атмосферой стадионного шоу. Она пела и танцевала вместе с сотнями зрителей, таких же преданных поклонников Coldplay. А во время вечерней рефлексии уже снова рассуждала о великой силе искусства и, конечно, своей причастности к этой силе. Ну и озвучила очередную прописную истину о музыке, которая объединяет и вдохновляет людей.

«Я вышла такая заряженная, что мне кажется, если ко мне сейчас подсоединить провода, то я смогу обеспечить энергией небольшой город», — заключила Ольга.

Сегодня Бузова не может уснуть после грандиозного шоу, а ее собственные фанаты тем временем гадают, есть ли у нее другие источники радости кроме искусства. Таинственный кавалер, например, на появление которого то и дело намекает. Ранее 5-tv.ru выяснял, с кем исполнительница встречала Новый год.