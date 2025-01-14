«Символ веры и победы»: казачий поклонный крест установили на месте недавних боев в ДНР

|
Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

В ДНР установили казачий поклонный крест на месте недавних боев

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Он защитит российских бойцов в ходе спецоперации.

Казаки установили поклонный крест на месте недавних боев в Донецкой народной республике. Это символ веры и победы в специальной военной операции, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

«На территории ДНР с братьями казаками установили очередной поклонный крест — символ нашей веры и победы. В месте, где наши боевые казачьи подразделения освобождают русские территории и мирных жителей Донбасса. Этот символ веры защитит наших бойцов и приблизит нашу общую победу», — сказал он.

В установке креста принимали участие также офицеры центрального штаба и атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян. Символ скорейшей победы в СВО освятил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» в Самаре Михаил Жегалин.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия РФ освободила населенный пункт Песчаное в ДНР. Удалось это сделать в результате решительных действий российских бойцов.

Тема:
Спецоперация
14 янв
Макрон снова заговорил о размещении западных войск на Украине
14 янв
Ожесточенные бои развернулись в Часовом Яре
13 янв
Армия РФ освободила населенный пункт Песчаное в ДНР
13 янв
«ВСУ спасались бегством»: как бойцы РФ освобождали населенный пункт Даченское в ДНР
12 янв
Атака дронов ВСУ сорвана в Запорожской области
11 янв
Южная группировка войск прикрыла от БПЛА зенитно-ракетные комплексы. Лучшее видео из зоны СВО
11 янв
Экипажи Ми-28НМ сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 янв
Всегда идут первыми: саперы Южной группировки войск провели учения
10 янв
Расчет РСЗО «Град» уничтожил «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 янв
Вертолет Ка-52М разнес опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.71
0.80 104.86
-0.19
Какой вы алкогольный напиток на старый Новый год по знаку зодиака

Последние новости

18:49
Заседание суда по искам Жукова о правах на песни «Руки Вверх!» было отложено
18:40
Здравоохранение: в Тульской области отремонтировали 75 медучреждений и снизили смертность младенцев
18:36
«Символ веры и победы»: казачий поклонный крест установили на месте недавних боев в ДНР
18:22
«Послали на смерть»: беспалый и больной язвой пограничник ВСУ сдался в плен
18:10
Режет на себе волосы: в Салехарде воспитательница затравила маленькую девочку
17:54
P. Diddy предъявили новый иск об изнасиловании несовершеннолетней

Сейчас читают

«Эвакуировали 57 человек»: горит военный госпиталь в Туле
Потерял миллион: как провел новогодние праздники музыкант Олег Ланкин
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год