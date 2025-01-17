ФСБ задержала пособницу ГУР Украины в Хабаровске
Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Платонов; 5-tv.ru
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Сотрудники ФСБ задержали пособницу украинской разведки. По версии следствия, жительница Хабаровска связалась в одном из мессенджеров с кураторами из Киева и согласилась собирать для них информацию о сотрудниках наших правоохранительных органов.
Кроме того, женщина намеревалась выдать Украине важные сведения о стратегических объектах на территории России.
Возбуждено уголовное дело. Женщина под стражей. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ обнародовала показания повесившего 120 человек палача вермахта Мартина Фойербаха. В 1941–1943 годах «подвижный отряд», частью которого был Фойербах, совершал жестокие расправы над советскими, венгерскими, польскими и югославскими партизанами, а также мирными жителями, боровшимися с фашизмом.
Фойербах своими руками повесил 120 человек. Десятерых казнил путем отсечения конечностей, двоих прибил за руки и ноги к крестам, отрубил головы 80 людям. Мартин записывал всех своих жертв в карманный календарь, который перечитывал перед сном.
Когда палач был захвачен в плен органами контрразведки «Смерш», то попытался выдать себя за «члена австрийской Компартии, репрессированного германскими властями». Однако сослуживцы рассказали о прошлом Фойербаха совсем другие, поистине кошмарные сведения.
Мартину пришлось дать показания. Своими откровениями он поверг в шок следователей, многое повидавших в военные годы.
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