Артиллеристы громят технику ВСУ на красноармейском направлении

Эфирная новость 22 0

Наступление наших войск не останавливается.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Охотятся за вражескими беспилотниками и на Красноармейском направлении спецоперации. Там, как говорят военные, очень «грязное небо». Десятки дронов пытаются замедлить продвижение наших подразделений. Но, несмотря на это, артиллерия действует максимально быстро и незаметно. За работой боевого расчета гаубицы «МСТА-Б» наблюдал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

После получения команды до готовности орудия и первого выстрела проходит меньше минуты. Расчет получил цель, бойцы побежали к орудию, оно хорошо замаскировано.

Работают артиллеристы группировки войск «Центр». Это красноармейское направление. Наступление не останавливается ни на минуту, впереди ждут поддержки огнем.

Параллельно где-то рядом уже начинают отрабатывать по небу, что-то летит. Несмотря на это, полным зарядом работают, на максимальную дальность для этого орудия.

«Мста-Б» в умелых руках доставляет снаряд до противника с погрешностью в десять метров. По артиллерийским меркам — снайперская стрельба.

«Обстановка тяжелая. Мы работаем, продвигаемся вперед, давим врага. Огрызаются. Не так интенсивно, как мы, но огрызаются», — отметил командир орудия группировки войск «Центр» Юрий Яковлев.

Цели, в основном, движущиеся. На счету расчета несколько иностранных Bradley, танки врага, пикапы. Ловят во время ротации, встречают уже во время атаки.

Наводиться нужно максимально быстро, пока цель не исчезла. Небо в этом районе «грязное» — кишит дронами, но стрельбу отменять нельзя.

Цель уничтожена, но нужно еще несколько выстрелов. Расчет подносит новый снаряд. В небе вновь жужжание. Летит FPV-дрон. Звучит стрельба. Улетел дальше. Вновь звучит выстрел.

Хладнокровия и выдержки этим бойцам не занимать. Работать по врагу из крупнокалиберной артиллерии, когда в небе постоянно снуют груженые FPV-дроны, откровенно говоря, непросто, но останавливать прикрытие нашей пехоты нельзя.

Тема:
Спецоперация
17 янв
Российские военные сообщают о дефиците западной техники у ВСУ
17 янв
ФСБ задержала пособницу ГУР Украины в Хабаровске
16 янв
Белорусы готовятся к провокациям Запада перед президентскими выборами
16 янв
Муж Блиновской назвал своей идеей оформление каждого марафона блогера на юрлицо
16 янв
Людей берегут, врага уничтожают: российские танкисты нанесли удар по позициям ВСУ
16 янв
Украинские боевики взорвали шахту под Красноармейском в ДНР
16 янв
Британия и Франция обсудили отправку миротворцев на Украину
16 янв
Все очень плохо. В ВСУ жалуются на крайне сложную обстановку на передовой
14 янв
«Символ веры и победы»: казачий поклонный крест установили на месте недавних боев в ДНР
14 янв
Макрон снова заговорил о размещении западных войск на Украине
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.38
-0.43 105.81
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:23
Артиллеристы громят технику ВСУ на красноармейском направлении
12:05
Российские военные сообщают о дефиците западной техники у ВСУ
11:47
«Двое россиян в тяжелом состоянии»: посольство РФ рассказало о травмах пострадавших в ДТП на Шри-Ланке
11:29
«Однажды чуть не умерла»: Дана Борисова рассказала об отношениях с дочерью
11:11
Байден не смог описать словами свой разговор с Владимиром Путиным
10:59
Президент Ирана прилетел в Москву с официальным визитом

Сейчас читают

Суд продлил арест Блиновской до 2 мая
Наследие разума: кем стали трое детей Стивена Хокинга
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год