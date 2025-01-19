Хорошие новости приходят из Курской области. Там с начала января были освобождены населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Как мы видим, постепенно, но неумолимо сжимается зона, подконтрольная ВСУ в нашем приграничье. По данным Минобороны, освобождено 800 из 1200 квадратных километров, изначально занятых противником, или 60% захваченной территории.

ВСУ несут там колоссальные потери: 52,5 тысячи человек, свыше четырех тысяч единиц техники и артиллерии. Киев бросает дополнительные резервы, но это не помогает.

Тактически знаки украинской группировки, зашедшей в курское приграничье, белые кресты, в том числе на немецкой технике, — это дополнительный стимул поскорее вычистить их с нашей земли, как сделали наши деды во время Великой Отечественной.

2025 год официально, после указа президента, объявлен «Годом защитника Отечества». В честь защитников нынешних, участников СВО, и конечно ветеранов, 80 лет назад освободивших не только нашу страну, весь мир от нацизма. С каждым днем их все меньше в живых, всего около семи тысяч фронтовиков осталось. Президент поддержал инициативу Министерства обороны присвоить им все звание «Почетный гражданин» региона, города или муниципалитета, в зависимости от места проживания и уже имеющихся регалий.

Кроме того, глава государства подписал указ о единовременных выплатах: по 80 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной, вдовы фронтовиков и бывшие малолетние узники концлагерей. Бывшие совершеннолетние узники получат выплату в 55 тысяч, столько же — блокадники и труженики тыла.

На заседании оргкомитета «Победа» президент поставил задачу: все мероприятия должны быть торжественны, под стать событию, но без формализма.

«Понятно, это праздничные мероприятия, тем не менее они для нас в сегодняшней ситуации имеют большое смысловое значение для укрепления наших внутриполитических позиций, имею в виду именно воспитание, прежде всего молодых поколений, в духе патриотизма, и в укреплении единства общества имеют колоссальное значение», — сказал Владимир Путин.