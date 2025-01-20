Артиллеристы группировки войск «Днепр» поразили группу пехоты ВСУ в Запорожье

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Противник закрепился в заброшенном доме и устроил там склад боеприпасов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В зоне спецоперации российские артиллеристы разгромили группу пехоты ВСУ. Наша разведка вскрыла позиции украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области. Противник закрепился в заброшенном доме и устроил там склад боеприпасов. Информация была передана артиллерийскому расчету, после чего цель была уничтожена.

«Ежедневно цели уничтожаем поражаем обстреливаем. Они как гиены. Вылетают, пытаются что-то там провести — наступательные действия, но у них ничего не получается. Они на подступах уже, скажем так, остановлены», — заявил начальник штаба дивизиона с позывным Лиман.

А на территории ДНР наши танкисты поразили замаскированную позицию ВСУ. Экипаж модернизированного танка Т-80 работал на переднем крае, поддерживая продвижение российских мотострелков. В это время оператор российского беспилотника обнаружил в лесополосе артиллерийское орудие противника. Координаты сообщили танкистам. Несколькими выстрелами они уничтожили вражескую гаубицу и находившийся рядом с ней блиндаж с расчетом.

Тема:
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