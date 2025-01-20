Артиллеристы группировки войск «Днепр» поразили группу пехоты ВСУ в Запорожье
Противник закрепился в заброшенном доме и устроил там склад боеприпасов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В зоне спецоперации российские артиллеристы разгромили группу пехоты ВСУ. Наша разведка вскрыла позиции украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области. Противник закрепился в заброшенном доме и устроил там склад боеприпасов. Информация была передана артиллерийскому расчету, после чего цель была уничтожена.
«Ежедневно цели уничтожаем поражаем обстреливаем. Они как гиены. Вылетают, пытаются что-то там провести — наступательные действия, но у них ничего не получается. Они на подступах уже, скажем так, остановлены», — заявил начальник штаба дивизиона с позывным Лиман.
А на территории ДНР наши танкисты поразили замаскированную позицию ВСУ. Экипаж модернизированного танка Т-80 работал на переднем крае, поддерживая продвижение российских мотострелков. В это время оператор российского беспилотника обнаружил в лесополосе артиллерийское орудие противника. Координаты сообщили танкистам. Несколькими выстрелами они уничтожили вражескую гаубицу и находившийся рядом с ней блиндаж с расчетом.
- 20 янв
- Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 янв
- Дополнительные резервы не помогают: ВСУ несут колоссальные потери в курском приграничье
- 18 янв
- Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР
- 17 янв
- Артиллеристы громят технику ВСУ на красноармейском направлении
- 17 янв
- Российские военные сообщают о дефиците западной техники у ВСУ
- 17 янв
- ФСБ задержала пособницу ГУР Украины в Хабаровске
- 16 янв
- Белорусы готовятся к провокациям Запада перед президентскими выборами
- 16 янв
- Муж Блиновской назвал своей идеей оформление каждого марафона блогера на юрлицо
- 16 янв
- Людей берегут, врага уничтожают: российские танкисты нанесли удар по позициям ВСУ
- 16 янв
- Украинские боевики взорвали шахту под Красноармейском в ДНР
Читайте также
86%
0.03 104.86
-0.95
Нашли ошибку?