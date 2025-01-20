Обстановка неспокойная: ВСУ ведут активное сопротивление в районе Плехово

Активное сопротивление боевики сейчас ведут в районе населенного пункта Плехово в Курской области. Наши военные около месяца назад освободили это село, но подразделения ВСУ не оставляют попыток вернуть утраченные позиции. Вместе с российскими морпехами на линии боевого соприкосновения работает корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Передвигаться по Плехову в дневное время — это все еще авантюра. Обстановка неспокойная. Постоянно слышны взрывы и видны следы детонации. Это село было освобождено еще в декабре 2024 года, но небо по-прежнему контролируют украинские дроны и постоянно бомбит артиллерия.

Когда наши войска освобождали Плехово, здесь, конечно, целых домов было гораздо больше. Практически ничего не пострадало, но после того, как боевиков отсюда выгнали, они начали все эти дома разрушать.

По селу днем бродят только животные, которых не удалось эвакуировать. Домашние свиньи и коровы ищут хоть какого-то пропитания.

«Она раненая тоже. Осколками видать повредила. Таких здесь много ходит», — заявил разведчик с позывным «Гера».

Следы нахождения ВСУ здесь повсюду. По некоторым надписям на заборах можно понять, какое именно подразделение оккупировало село. Например, украинская морская пехота оставила после себя разбитый западный броневик.

Бежевый американский бронетранспортер MaxxPro. Здесь есть памятки на английском языке. На нем была переброска резервов. В один момент наш FPV-дрон пробил крышу.

В какой-то момент шаг приходится ускорять. Раздается еще один взрыв.

«По ходу они дистанционно скинули, а наши ребята отрабатывают сейчас их», — объяснил военнослужащий ВС РФ.

Враг минирует дороги каждую ночь с помощью гексокоптеров. Днем же по Плехову один за другим летают дроны-камикадзе.

«Несколько FPV мимо летают, с одной и другой стороны. Уже то время настало, когда их много», — говорит корреспондент.

На свой страх и риск приходится перемещаться, но недалеко: до первого ближайшего укрытия.

Морпехи 177-го отдельного гвардейского полка заходили в село одними из первых. Одними из первых они же и помогали мирным выезжать отсюда в безопасное место. Враг не давал коридор.

«В основном это женщины, старики, дедушки. Кидали гранаты под ноги. Издевались. Но гранаты, конечно, чеку не вытаскивали. Но это не воины. Люди нормальные такие вещи на делают», — рассказал разведчик с позывным Маугли.

В селе осталось еще очень много тел убитых украинских солдат. Наши предлагали боевикам забрать своих товарищей, но те отказались.

«Нет, они их не забирают. Они все бросают и уходят. Раненых не раненых. Им без разницы. Они бросили, убежали, ушли. Мы так не делаем. Мы сами ляжем, но своих будем вытаскивать», — заметил разведчик с позывным Гера.

Из Плехова враг сбежал в соседнее село Гуево. Так оно выглядит с камеры нашего беспилотника: дома все целые.

«Очень много гражданских здесь живет. Очень много. Если бы они дали добро их забрать, мы бы уже давно забрали. Они бы находились в безопасном месте», — сказал оператор-сапер с позывным Токарь.

Поэтому сейчас наши работают высокоточным оружием, чтобы не задело никого из гражданских.

«Возле церкви, по ней отработали FPV во время движения. Уничтожили. Вот завод. Там живет большое количество пехоты, по этой части отработали ФАБом. Пехоту противника подавили. Но там хорошие и большие подвалы», — отметил оператор-сапер с позывным Токарь.

Активные бои за Гуево пока не начались. Наша армия подбирается к селу малыми группами. После освобождения этого населенного пункта российская армия продолжит охватывать Суджу с юга, замыкая в городе украинский гарнизон.