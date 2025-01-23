Российские войска ежедневно наносят поражение противнику.

Ситуация на фронте для ВСУ остается сложной и напряженной. Об этом заявил глава офиса президента* Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала CNBC.

«В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке, а также в Курской области, где мы до сих пор остаемся более пяти месяцев», — сказал он.

Как уточнил Ермак, сложность для армии Украины заключается в недостаточном оснащении бригад.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили населенный пункт Соленое в ДНР. Украинская сторона продолжает нести потери на поле боя.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.