Расчет «Торнадо» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет «Торнадо» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Вооружение боевой машины обладает лучшими характеристиками среди реактивных систем залпового огня.
В ДНР расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации механизированной бригады, а также скопление живой силы ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированный пункт временной дислокации личного состава, а также район скопления боевой техники подразделений ВСУ. Информация была оперативно передана на командный пункт артиллерийского дивизиона и через несколько минут один из расчетов РСЗО «Торнадо-С» поразил все выявленные разведчиками цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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