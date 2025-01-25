Расчет «Торнадо» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 44 0

Расчет «Торнадо» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооружение боевой машины обладает лучшими характеристиками среди реактивных систем залпового огня.

В ДНР расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации механизированной бригады, а также скопление живой силы ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированный пункт временной дислокации личного состава, а также район скопления боевой техники подразделений ВСУ. Информация была оперативно передана на командный пункт артиллерийского дивизиона и через несколько минут один из расчетов РСЗО «Торнадо-С» поразил все выявленные разведчиками цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
25 янв
Су-34 нанес удар по военной технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 янв
Рэпера Влади* из группы «Каста» включили в реестр иноагентов
24 янв
За сутки ВСУ потеряли более 190 боевиков в Курской области
24 янв
Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
24 янв
Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 янв
Экипаж вертолета Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 янв
Такая помощь не нужна: Зеленский потребовал послать западные войска на передовую
23 янв
«Напряженная и сложная»: в офисе Зеленского оценили обстановку в зоне СВО для ВСУ
23 янв
Правительство РФ выделит более 11 млрд рублей на выплаты участникам спецоперации
23 янв
Боевики в панике: ВС РФ продолжают наступление в курском приграничье
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
«Собирается раскрыть все тайны»: Мелания Трамп снимет фильм о жизни в Белом доме
11:11
«Я думала, они закрытые»: что повлияло на мнение мексиканской звезды о России
11:00
Су-34 нанес удар по военной технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:46
Город для жаждущих знаний: какие шансы дает студентам Москва
10:35
В Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России
10:19
«Источники бактерий»: как правильно хранить еду в холодильнике

Сейчас читают

Сыгравшего Леню Голубкова актера Владимира Пермякова обманули мошенники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год