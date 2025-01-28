Расчет «Гвоздики» сорвал подвоз боеприпасов ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как расчет «Гвоздики» сорвал подвоз боеприпасов ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Также была уничтожена техника и пехота неприятеля.
Расчет самоходной гаубицы «Гвоздика» группировки войск «Север» нанес мощный удар по позициям боевиков ВСУ в курском приграничье, в том числе сорвав подвоз боеприпасов. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Гаубицы 2С1 способны вести огонь, постоянно меняя место дислокации. А благодаря точной корректировке, наши бойцы с легкостью уничтожают цели не только в укрытии, но и в движении, если речь идет про военную технику.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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