Расчет «Гвоздики» сорвал подвоз боеприпасов ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

Опубликовано видео, как расчет «Гвоздики» сорвал подвоз боеприпасов ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Также была уничтожена техника и пехота неприятеля.

Расчет самоходной гаубицы «Гвоздика» группировки войск «Север» нанес мощный удар по позициям боевиков ВСУ в курском приграничье, в том числе сорвав подвоз боеприпасов. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Гаубицы 2С1 способны вести огонь, постоянно меняя место дислокации. А благодаря точной корректировке, наши бойцы с легкостью уничтожают цели не только в укрытии, но и в движении, если речь идет про военную технику.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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