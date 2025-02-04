«Слезы катятся от радости»: Мари Краймбрери ждет ребенка от экс-жениха Бузовой

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 1 421 0

Мари Краймбрери и Дава впервые станут родителями

Мари Краймбрери беременна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Ольга Бузова

Счастливые влюбленные не скрывают чувств.

Популярные исполнители Мари Краймбрери и Дава впервые станут родителями. Об этом счастливые влюбленные сообщили поклонникам в соцсети.

Слухи об отношениях знаменитостей ходят уже не первый год. И вот, наконец, они решили раскрыть все карты и рассказать всему интернету о своей любви, опубликовав трогательное видео.

На одном из фрагментов ролика видно, как Давид, встав на одно колено, делает предложение своей избраннице. А после появляется неожиданный кадр, где Мари позирует на пляже с округлившимся животиком.

Фото, видео: @ РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/marikraimbrery; 5-tv.ru

Видно, что влюбленные без ума друг от друга. Они наслаждаются отдыхом и совместным времяпрепровождением.

«Если у меня не будет такой любви, то зачем она мне вообще»;

«Я это утро запомню на всю жизнь»;

«У меня прямо слезы катятся от радости за вас»;

«Вот честное слово, я счастлива за вас так, будто вы мне родные»;

«Как можно так радоваться за чужого человека? А я безумно рада! Поздравляю от всей души», — рассыпались в поздравлениях поклонники пары.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что беременность Иды Галич пошла не по плану.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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