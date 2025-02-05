Походные условия: 37 населенных пунктов Ленобласти остались без электроснабжения

Света в некоторых домах нет уже несколько суток. Всему виной — непогода.

В Ленинградской области тысячи человек остались без света после сильнейшей метели. Снега намело столько, что деревья просто не выдерживают тяжести и падают, обрывая провода.

Десятки бригад энергетиков работают в круглосуточном режиме, но обследовать надо сотни километров линий электропередачи. Поэтому во многих деревнях и поселках жители вынуждены спасаться сами. За ситуацией следит корреспондент «Известий» Мария Спиридонова.

— Вынужден был в стеклопакете просверлить отверстие, чтобы просунуть провод.

— Теперь из него дует?

— Дует.

А деваться некуда. Только так можно было подсоединить генератор — без него не работают обогреватель и насосная станция, значит, не будет воды и тепла.

«Он стоит 47 тысяч. Плюс провода. Всего 65 тысяч», — сетует местный житель.

И это еще повезло — успели купить последний. Остальные разобрали соседи. Деревня Бор без света уже третьи сутки.

«В таких походных условиях мы сейчас находимся. На походной плитке мы сейчас готовим пищу. Вставляем баллон и готовим что-то по минимуму. То есть, какие-то небольшие порции», — поделилась бытом Наталья.

Большие нагрузки генераторы не выдерживают, долго с ними не протянешь: ставишь чайник — выключается обогреватель. И наоборот.

«Установили градусник, чтобы хотя бы контролировать, какая температура. На данный момент плюс пять, и окна уже начали покрываться льдом», — рассказала местная жительница Яна.

В Тихвинском районе сейчас работают больше сотни специалистов — спиливают упавшие деревья и восстанавливают электроснабжение.

Работы много, все из-за непогоды. Снег налип на деревья, деревья повисли на проводах и оборвали их. Теперь специалистам нужно проверить буквально каждый кабель.

«Бывает, линия не по одному километру, все нужно обойти… Происходит короткое замыкание, и свет не приходит», — рассказал специалист ПАО «Россети ЛЕНЭНЕРГО» Иван Петров.

Восстановить электроснабжение обещают в ближайшее время. Пока же без света остаются 37 населенных пунктов.