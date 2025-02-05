Арктический антициклон накрыл Петербург: когда начнется улучшение погоды

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Арктический антициклон накрыл Петербург

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

А вот в Москву настоящая зима так и не придет.

Петербург накрыл арктический антициклон. Ночью в городе было до минус 15. Котельные работают на полную мощь.

В некоторых районах Ленинградской области температура и вовсе опускалась до минус 20. При этом в регионе, по прогнозам синоптиков, впервые за долгое время выглянет солнце.

Москвичам настоящей зимы по-прежнему не обещают. Зато предупреждают о резком скачке атмосферного давления — сразу на 30 единиц. Оно достигнет рекордного значения — 777 миллиметров ртутного столба

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