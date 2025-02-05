Арктический антициклон накрыл Петербург: когда начнется улучшение погоды
Арктический антициклон накрыл Петербург
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
А вот в Москву настоящая зима так и не придет.
Петербург накрыл арктический антициклон. Ночью в городе было до минус 15. Котельные работают на полную мощь.
В некоторых районах Ленинградской области температура и вовсе опускалась до минус 20. При этом в регионе, по прогнозам синоптиков, впервые за долгое время выглянет солнце.
Москвичам настоящей зимы по-прежнему не обещают. Зато предупреждают о резком скачке атмосферного давления — сразу на 30 единиц. Оно достигнет рекордного значения — 777 миллиметров ртутного столба
- 5 февр
- Походные условия: 37 населенных пунктов Ленобласти остались без электроснабжения
- 4 февр
- Погода не для прогулок: мощная буря оставила половину Ленобласти без света
- 4 февр
- Снежный плен: Сахалин попал в эпицентр шторма
- 3 февр
- Сахалин тонет в снегу: высота сугробов превысила два метра
- 3 февр
- Заморозки до -10 и гололед: МЧС сообщило о непогоде в Петербурге
- 3 февр
- Нашествие саранчи угрожает 21 региону России из-за аномальной погоды
- 3 февр
- «Тройка самых жарких»: Вильфанд поделился температурными прогнозами на 2025 год
- 2 февр
- После аномально теплой зимы: синоптик спрогнозировал ранний приход лета в России
- 2 февр
- Вильфанд рассказал о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо
- 31 янв
- Она вернется. Москву ждут морозы после «вишневой» зимы
Читайте также
86%
-1.41 102.69
0.20
Нашли ошибку?