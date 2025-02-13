Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника ВСУ над девятью регионами РФ

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 7 0

Большинство из них — над территорией Брянской области.

Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника ВСУ над девятью регионами РФ

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 83 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 37 из них были сбиты над территорией Брянской области, по 12 беспилотников уничтожены над Курской и Липецкой областями.

Еще девять дронов сбили над Тверской области, по три над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской, а также один беспилотник над территорией Ростовской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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