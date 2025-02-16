«Стреляем очень точно»: российские войска расширяют зону контроля

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Заняты Двуречная, Фиголевка и Западное, наши штурмовики уже у границ Долгенького и Дорошовки.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На самом деле сейчас наступает очень ответственный период, когда киевский режим и его спонсоры из «партии войны» готовы пойти на самые неожиданные провокации. Наша СВР, Служба внешней разведки РФ предупреждает: готовится подрыв судна на Балтике и нападения в Европе на бежавших из России представителей несистемной оппозиции.

Градус отчаяния Зеленского и его свиты зашкаливает. На этой неделе в открытую обстреляли колонну, перевозившую смену инспекторов МАГАТЭ для дежурства на Запорожской атомной станции. Как говорится, преступление под камерами.

В самой Украине началась уже предвыборная компания — началась она с наезда Зеленского на оставшихся украинских олигархов, которые способны ему помешать. Персональные санкции наложены в том числе на Петра Порошенко* и Игоря Коломойского* — у нас они оба в списке экстремистов. В отместку депутаты партии Порошенко* блокируют трибуну Верховной Рады и парализуют таким образом работу парламента.

Итак, что мы имеем — нелегитимный президент и нерабочий парламент. Получается, режиму просто плевать и на страну, и на фронт. И это чувствуется. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Наши войска, взяв север Часова Яра, расширяют зону контроля, занимая уже окрестные лесополосы. Минируют территории пехотными и противотанковыми минами, чтобы исключить любые сюрпризы.

Продвижение российской армии и на юге Часова Яра, в районе огнеупорника и хлебопекарни. Наши закрепляются в западной части, обрезая снабжение сил ВСУ в центральных многоэтажках.

Охватывать с флангов крупный гарнизон ВСУ помогают артиллеристы южной группировки войск. Поражена ценнейшая натовская самоходка Panzerhaubitze 2000. И это еще больше подняло и без того боевой настрой наших ребят.

«Все, убили это орудие. Мы, когда посмотрели, сколько оно стоит и сколько их в альянсе, мы до шести утра не спали. Она стоит пятнадцать миллионов баксов, а в НАТО их всего сорок штук», — прокомментировал командир взвода смешанного артиллерийского полка «Волга» добровольческого корпуса ВС РФ c позывным «Белый».

А вот наземный робот-камикадзе уже западной группировки войск. На борту шесть противотанковых мин. И он движется к опорнику ВСУ в Харьковской области.

Так наша армия продолжает расширять плацдарм на правобережье реки Оскол северо-востока Харьковской области. Заняты Двуречная, Фиголевка и Западное, российские штурмовики уже у границ Долгенького и Дорошовки. Контратаки ВСУ жестко пресекаются.

Под Купянском российские дроны уничтожили американскую и канадскую бронемашины. Восемь выстрелов в минуту. Линейка видов снарядов широкая.

«Дым, свет, а сейчас и „Краснополь“. Мы очень точно им стреляем. Наводится она с дрона лазером, и с первого попадания попадаем», — рассказал командир расчета «МСТА-С» группировки войск «Запад» с позывным «Коча».

* Внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Тема:
Спецоперация
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