Боевая работа «Солнцепеков»: ВС РФ разгромили позиции ВСУ в Курской области

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ВС РФ разгромили позиции ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Выбивая врага из приграничья, российские мотострелки захватили оружие западного производства.

В Курской области российские военные разгромили укрепленные позиции киевских формирований. На боевую задачу в Суджанском районе вышли экипажи тяжелых «Солнцепеков».

Огнеметные системы направили к передовой незаметно для противника в вечерние сумерки. А когда окончательно стемнело — выпустили по вражеским опорным пунктам более 20 термобарических снарядов.

А так с ювелирной точностью действует в приграничье спецназ Росгвардии. Бойцы обнаружили замаскированную вражескую бронемашину. Цель поразил управляемый боеприпас.

Наши мотострелки в ходе боев захватили оружие. Среди трофеев — как натовские образцы, так и украинские аналоги западного вооружения. В частности, в распоряжение российской армии перешли два американских пулемета, шведский и украинский гранатометы с боеприпасами, а также ручные гранаты производства Германии и США.

Тема:
Спецоперация
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