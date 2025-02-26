Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

Опубликовано видео, как Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ под Курском

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). В результате была уничтожена живая сила и бронетехника противника.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 63325 боевиков, 381 танк, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Тема:
Курская область
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