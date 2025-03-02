Бойцы Вооруженный сил России (ВС РФ) поразили объекты газопереработки для предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах», — говорится в сообщении.

При этом подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение боевикам ВСУ в районе Краматорска, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери противника составили до 320 боевиков, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР.