«Дзен» установил рекорд по скорости выпечки блинов на Масленицу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Шеф-повара и авторы платформы Григорий Мосин и Алиса Полунина вместе со своими командами испекли свыше тысячи блинов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Масленица

«Дзен» установил рекорд по числу испеченных блинов, который был зафиксирован в Книге рекордов России. Событие произошло в московском гастропространстве «Три вокзала. Депо» на праздновании Масленицы. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

За час было испечено 1 065 блинов, для приготовления которых потребовалось 331 яйцо, 84 литра кефира, 51 килограмм муки и шесть килограммов сахара.

В установлении рекорда участвовали известные шеф-повара и авторы «Дзена» Григорий Мосин и Алиса Полунина вместе со своими командами. Чтобы побить прошлый рекорд, им нужно было испечь за час более 711 блинов.

«Сегодня мы побили рекорд России и испекли 1065 блинов. В моей команде профессиональные повара, которых я набирала по мастерству выпекания блинов. Я лично всех проверяла именно по мастерству на блины. Все ребята мне кидали фотографии — у кого-то было не то что две конфорки, но и по три, четыре. Соответственно, я старалась выпечь именно максимально больше блинов, как мы можем», — поделилась Полунина.

Подсчет выпеченных блинов вел официальный эксперт Книги рекордов России. Учитывались только целые круглые блины диаметром не менее 20 сантиметров. Для проверки на соответствие параметрам их выкладывали на тарелки по десять штук.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн показали Майки Мэдисон русскую Масленицу.

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