Актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн показали Майки Мэдисон русскую Масленицу

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Коллега артистов по фильму «Анора» не пожалела, что доверилась и вместе с ними отметила праздник.

Юра Борисов показал Майки Мэдисон русскую Масленицу

Фото: SEBASTIEN NOGIER/ТАСС

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Тема:
Масленица

Юра Борисов продолжает покорять Голливуд, до премии «Оскар», на которой он поборется за звание лучшего актера второго плана, остались считанные дни. А пока он путешествует, выходит на красные дорожки, участвует в фотосессиях и отлично проводит время с коллегами по фильму «Анора». С другими артистами, в том числе исполнительницей главной роли Майки Мэдисон, он сдружился крепко. И даже показал, как надо отмечать Масленицу.

На одном из популярных американских ток-шоу Мэдисон рассказала телеведущему Сету Майерсу, как это было. Еще во время съемок «Аноры» за кадром Борисов и Эйдельштейн вспомнили о Масленице и объяснили ее основные традиции. А потом решили — чего болтать, лучше сделать. Они испекли блинов и накормили Майки, а затем, раз уж так все здорово складывалось, собрались сжечь чучело.

«Юра сказал, что нам нужно съездить в лес, сделать чучело и поджечь. Я такая: „Ок, надеюсь, это законно“. Даже не усомнилась, не проверяла, есть ли такой праздник в России. Решила, звучит логично. Мы собрали человека из палок, нарядили его в Юрины вещи и подождгли», — поделилась актриса.

В эфире шоу были продемонстрированы и кадры, сделанные в том самом лесу. На них веселые и беззаботные артисты широко улыбаются перед пылающим чучелом. Американским зрителям, как участникам передачи, осталось только гадать, действительно это была Масленица или загадочная русская душа просто заскучала и решила повеселиться.

Ранее 5-tv.ru писал о внушительном подарочном пакете, который получают все номинанты на премию «Оскар» в 2025 году. Что ждет Борисова в Голливуде? И кто решил включить в его приветственный презент липосакцию рук?

Тема:
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