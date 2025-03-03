Ивановские десантники артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Часова Яра. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты 122-мм буксируемый гаубицы Д-30 Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов с боеприпасами и укрепленных позиций ВСУ, помогая штурмовым подразделениям выдавливать украинские подразделения на вверенном им участке.

Расчет беспилотного летательного разведывательного комплекса Zalа Ивановского соединения ВДВ обнаружил перемещение личного состава ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Координаты противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией российских десантников для их уничтожения.

После первого выстрела была проведена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Точным огнем артиллерийские расчеты из 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ.

В ходе совместной боевой работы расчетов БАЛА и артиллеристов «крылатой пехоты» была сорвана ротация личного состава ВСУ, что позволило нашим штурмовым группам овладеть новыми рубежами и зачистить еще один квартал от укранацистов в Часовом Яре.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.