Москалькова заявила о возвращении 33 жителей Курской области из Украины в РФ

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Срочная новость 37 0

Это произошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Белоруссии.

Москалькова заявила о возвращении 33 жителей Курской области из Украины в РФ

Фото: Telegram/Омбудсмен Москалькова Татьяна/ombudsmanrf

Тема:
Курская область

В Россию из Украины эвакуировали 33 жителя Курской области. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

«33 жителя Курской области при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле», — написала она в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что среди эвакуированных — четверо детей с серьезными травмами. Для их транспортировки организовали десять машин скорой помощи.

Москалькова также рассказала, что специалисты каждый день связываются с родственниками эвакуированных и оказывают им помощь в оформлении документов. По вопросам гуманитарной помощи продолжаются переговоры с Украиной.

По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, вернувшимся на родину жителям региона помогут получить все меры поддержки, а также быстро организуют оформление всех документов.

«Поможем и с получением всех мер поддержки, включая ежемесячную выплату в 65 тыс. рублей, установленную по решению нашего президента [России Владимира Путина]. Школьникам предоставим возможность возобновить учебу в любом удобном формате: дополнительно закрепим за ними учителей, чтобы наверстать упущенное», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении.

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