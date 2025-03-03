ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении

Неонацисты продолжают терпеть поражение.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более 160 боевиков на территории Курской области. Соответствующее заявление сделало 3 марта Министерство обороны РФ.
«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области», — предоставили отчет представители ведомства.
По последней информации, за день киевский режим потерял из технического оснащения: два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, по три автомобиля, артиллерийских орудия и миномета. Более того, список потерь дополнили радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и два склада боеприпасов.
Украинские боевики лишились и человеческого ресурса в минувшие сутки: 12 неонацистов ВСУ сдались в плен.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ уничтожили несколько танков Leopard ВСУ.
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