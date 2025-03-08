Над регионами России за ночь сбили 31 украинский беспилотник

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Больше всего было уничтожено в Краснодарском крае.

Над регионами России за ночь сбили 31 украинский БПЛА

Фото: © РИА Новости/ Станислав Красильников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что 26 дронов были ликвидированы над территорией Краснодарского края, три БПЛА над Брянской областью и по одному беспилотнику над Ленинградской и Ярославской областей.

После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и ракеты для обстрела приграничных территорий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что за неделю ПВО РФ сбили 21 бомбу JDAM производства США и 637 беспилотников ВСУ самолетного типа. Кроме того, за это время в зоне боевых действий в плен сдались 35 боевиков.

Тема:
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