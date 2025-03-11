Число погибших при обстреле торгового центра в Курской области увеличилось

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

При обстреле ТЦ в курской области погибли четыре человека

число погибших при обстреле тц в курской области увелчилось до 4

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Тема:
Курская область

Власти региона искренне скорбят вместе с родными жертв.

Число погибших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) торгового центра «Добрыня» в слободе Белой Курской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша», — сказано в сообщении.

Хинштейн отметил, что власти региона искренне скорбят вместе с родными погибших. Он пообещал, что преступления украинских боевиков против мирного населения не останутся безнаказанными.

Когда ВСУ атаковали торговый центр, в здании было много людей. Все они пришли за покупками после работы. Четыре человека погибли, еще девять — получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Первую помощь раненые получили в Центральной районной больнице. Впоследствии силами санитарной авиации их доставили в областную клиническую больницу. Хинштейн заверил, что медики делают «максимум возможного и невозможного», чтобы помочь пострадавшим.

На месте происшествия находится глава Беловского района и другие должностные лица. Ситуация находится под личным контролем Хинштейна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области.

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