Число погибших при обстреле торгового центра в Курской области увеличилось
При обстреле ТЦ в курской области погибли четыре человека
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Власти региона искренне скорбят вместе с родными жертв.
Число погибших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) торгового центра «Добрыня» в слободе Белой Курской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша», — сказано в сообщении.
Хинштейн отметил, что власти региона искренне скорбят вместе с родными погибших. Он пообещал, что преступления украинских боевиков против мирного населения не останутся безнаказанными.
Когда ВСУ атаковали торговый центр, в здании было много людей. Все они пришли за покупками после работы. Четыре человека погибли, еще девять — получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
Первую помощь раненые получили в Центральной районной больнице. Впоследствии силами санитарной авиации их доставили в областную клиническую больницу. Хинштейн заверил, что медики делают «максимум возможного и невозможного», чтобы помочь пострадавшим.
На месте происшествия находится глава Беловского района и другие должностные лица. Ситуация находится под личным контролем Хинштейна.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области.
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